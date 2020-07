Juventus, ansia Dybala: le condizioni dell’argentino (Di lunedì 27 luglio 2020) Dybala fa preoccupare i tifosi Juventus in vista del ritorno in Champions League contro il Lione: “Farò gli esami, vi prometto di tornare presto” La Juventus è in ansia per le condizioni di Paulo Dybala, uscito per infortunio nel corso del primo tempo contro la Sampdoria (Qui la cronaca). La Joya ha chiesto subito il cambio non appena ha sentito tirare la coscia sinistra. Il talento bianconero è fondamentale per cercare di ribaltare la gara contro il Lione ed accedere così alla Final Eight di Champions League a Lisbona. Nei festeggiamenti post partita, Dybala non è sembrato molto preoccupato della sua condizione e successivamente sui social ha scritto un post per i propri tifosi: “Lunedì farò gli ... Leggi su zon

