Juve Stabia – Cremonese: 1 – 2, Ciofani affonda le vespe (Di lunedì 27 luglio 2020) Cronaca JJuve Stabia – Cremonese Primo tempo Nella prima frazione di Juve Stabia – Cremonese assistiamo ad una sfida molto equilibrata. Una oartita dive entrambe le formazioni hanno la possibilità di ferire gli avversari. La partita però è bloccata a centrocampo. Le due comoagini riesono poche volte ad arrivare nella trequarti avversaria per rendersi percolosi. Infatti alla fine de primo tempo le due squadre hanno effetuatto solo tre tiri a testa. Di queste conclusioni però è degna di nota solo una. Al minuto nove la Cremonese si rende pericolosain cobtropiede giadagnando un calcio d’angolo. Calcio piazzato battuto da Castagnetti che trova la testa di Daniel Ciofani. Il bomber ex Frosinone segna ... Leggi su sport.periodicodaily

JOSMiguelGmez99 : 16° Pescara 45 17° Cosenza 43 18° Juve Stabia 41 19° Trapani 41 20° Livorno 21 (D) - Etzi2891 : RT @delinquentweet: Accorcia le distanze la Juve Stabia al 95', che casottooooo FI FI FIIIIII #JSTCRE - OnorioFerraro : Una vittoria che vale oro. Il #Cosenza è padrone del suo destino contro la Juve Stabia: vincere per sognare, con la… - Cefalunews : Serie B - 37 Giornata - Juve Stabia nei guai - Colpo Trapani - Vola Cosenza ?? - AndresVaron2001 : RT @scparametro2016: ???? #SerieB ¦ 37ª Rodada Benevento 0x1 Chievo Cittadella 1x0 Venezia Crotone 1x0 Frosinone Empoli 1x5 Cosenza Juve Sta… -

Altre squadre La Cremonese mette nei guai la Juve Stabia, che scivola al terzultimo posto in zona playout e ora deve sperare nel passo falso del Cosenza all'ultimo turno. Il Trapani evita la ...La partita Juve Stabia – Cremonese del 27 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B CA ...