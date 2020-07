Juve, Bonucci fa discutere. “Da capitano…”, e i tifosi bianconeri si arrabbiano: “Piano con i titoli…” [FOTO] (Di lunedì 27 luglio 2020) E’ stato uno dei protagonisti del nono Scudetto della Juventus, uno dei pochi ad esserci stato “quasi” sempre, sin da quando tutto è iniziato. Ma è proprio quel “quasi” ad aver fregato Leonardo Bonucci, che si fregia ormai di questa “macchia” indelebile che più di un tifoso bianconero non gli ha ancora perdonato. Il riferimento, ovviamente, è all’esperienza al Milan di qualche anno fa. Poi c’è stato il ritorno, graduale, e una fascia da capitano indossata quest’anno per via del lungo stop di Chiellini e del posto da secondo di Buffon. Bonucci, questo ruolo di capitano, lo ha rimarcato ancor di più nel suo pensiero social al termine del match di ieri: “Da Capitano di una grande Squadra. In un anno surreale. Con una pandemia. ... Leggi su calcioweb.eu

raffaella : Cara Juve , mi piaci ahah mi piaci ahahah mi piaci tanto tanto ah sembra incredibile ma sono pazza di te . COMPLIME… - tuttosport : #Bonucci: '#Juve, è lo #scudetto più bello! Ora il Lione' - Gazzetta_it : #Bonucci: “Non ho parole, è stata dura. Dedicato a chi ha tifato da lassù” #Stron9er - sportli26181512 : Dalla stoccata di Bonucci alla rabbia di Commisso: ascolta le notizie del giorno: Dalla stoccata di Bonucci alla ra… - martaghezzi13 : RT @raffaella: Cara Juve , mi piaci ahah mi piaci ahahah mi piaci tanto tanto ah sembra incredibile ma sono pazza di te . COMPLIMENTIIII??… -