Jori Delli Instagram, allenamento rovente e scollatura esagerata: «Che macchina da guerra!» (Di lunedì 27 luglio 2020) Vacanza o no, una cosa è importante: allenarsi sempre e Jori Delli trasmette questo concetto ai suoi fan con una foto bollente. Il suo profilo Instagram cresce ogni giorno di più, tant’è che siamo già a quasi 300mila followers. Merito della simpatia dell’influencer e ovviamente delle foto piccante che condivide, il suo ultimo post è tra questi. Jori Delli è il volto più recente di Sportitalia, ma di lei non si sa ancora molto. Sappiamo che è una studentessa di ingegneria a Torino e che ha un fidanzato, purtroppo per i suoi fan. La ragazza è ancora avvolta nel mistero, ma il pubblico è comunque pazzo di lei. leggi anche l’articolo —> Naike Rivelli senza veli di schiena, ma lo specchio svela tutto: ... Leggi su urbanpost

