Jeanne Barret, la prima donna a fare il giro del mondo (Di lunedì 27 luglio 2020) È dedicato a Jeanne Barret il doodle che Google sfoggia in homepage nella giornata di oggi, 27 luglio, a 280 anni dalla sua nascita. L’esploratrice e botanica, infatti, nacque il 27 luglio 1740 a La Comelle, in Borgogna, a quanto pare da una famiglia di mezzadri analfabeti, anche se lei stessa raccontò in seguito di essere orfana. Divenne famosa per aver partecipato all’esplorazione attorno al mondo che il celebre navigatore francese Louis-Antoine de Bougainville compì con le navi Boudeuse e Étoile fra il 1766 e il 1769, ed è quindi ritenuta la prima donna ad avere circumnavigato il globo. Partecipò alla spedizione travestita da uomo e sotto il nome di Jean Barret, anche se il suo travestimento fu presto scoperto e raccontato ... Leggi su wired

Come già accennato nel nostro incipit, la Baret è considerata la prima donna ad aver compiuto la circumnavigazione del globo. Siamo però in un’epoca dove le donne non avevano certo gli stessi diritti ...

