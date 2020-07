Jacopo Fo ammette: Giorgia Meloni (e il Secolo d’Italia) hanno ragione su “Imagine”, è comunista (Di lunedì 27 luglio 2020) Chissà perché a sinistra, quando si vuole parlare bene di qualcuno di destra, servono dalle 70 alle 100 righe di premessa, una decina di prolusioni, svariate lanci di mani avanti e un corollario di distinguo che manco Renzi quando parla bene di Conte. Jacopo Fo e la “dolorosa” ammissione su Imagine Capita così che Jacopo Fo, figlio del premio Nobel Dario Fo, dalle pagine del Fatto Quotidiano – giornaleche quando parla della destra in genere si impegna a scavare nel vocabolario dei primi cavernicoli del Mesozoico inferiore, dove la rozzezza, la barbarie, il cavernicolismo e l’arretratezza dominano le definizioni di leader e seguagi, e tu immagini quelli di destra come i Flinston degli Antenati, ma cattivi e beceri – dicevamo, capita che Jacopo Fo si esponga in un giudizio positivo su ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Jacopo Fo ammette: Giorgia Meloni (e il Secolo d’Italia) hanno ragione su “Imagine”, è comunista… - Kalmha : @Eh__tweet @jacopo_iacoboni Lo chiami veto o #FrenoDiEmergenza (cit. #conte) ma sarà nel potere anche di un solo St… -

Ultime Notizie dalla rete : Jacopo ammette Jacopo Fo ammette: Giorgia Meloni (e il Secolo d'Italia) hanno ragione su "Imagine", è... Il Secolo d'Italia Fontana, lo scudo fiscale da 5 milioni di euro e i 250 mila euro dalla Svizzera per il cognato

ROMA Uno scudo fiscale da 5,3 milioni di euro. Un mega conto in Svizzera e un bonifico, da 250 mila euro, per risarcire il cognato (e la moglie) per la mancata vendita di camici alla Regione Lombardia ...

Camici, Fontana indagato si difende: «Ho risarcito mio cognato»

«Non vi è stato da parte mia alcun intervento», era stata la prima reazione del presidente lombardo Attilio Fontana l'8 giugno, giorno in cui la trasmissione Report andò in onda con un servizio sui ca ...

ROMA Uno scudo fiscale da 5,3 milioni di euro. Un mega conto in Svizzera e un bonifico, da 250 mila euro, per risarcire il cognato (e la moglie) per la mancata vendita di camici alla Regione Lombardia ...«Non vi è stato da parte mia alcun intervento», era stata la prima reazione del presidente lombardo Attilio Fontana l'8 giugno, giorno in cui la trasmissione Report andò in onda con un servizio sui ca ...