Italgas, risultati e investimenti in crescita nel 1° semestre (Di lunedì 27 luglio 2020) (Teleborsa) – Italgas chiude il 1° semestre con un utile netto di 153,4 milioni di euro, in calo del 7,7% rispetto al pari periodo del 2019. I ricavi pari a 646,8 milioni di euro, in crescita del 6,1% rispetto al pari periodo del 2019, mentre l’EBITDA ammonta a 462,7 milioni di euro, in aumento del 6,6% rispetto al 30 giugno 2019. “Le performance del primo semestre 2020 dimostrano la capacità di Italgas di reagire di fronte a situazioni eccezionali – come quelle che stiamo vivendo a causa del Covid-19 – continuando a produrre solidi risultati”, ha sottolineato Paolo Gallo, Amministratore Delegato di Italgas, aggiungendo che la gran parte degli investimento si sono “concentrati sulla trasformazione digitale e sul ... Leggi su quifinanza

LaPresse_news : Coronavirus, Italgas: No impatti significativi su risultati 2020 - LaPresse_news : Italgas, Gallo: Risultati dimostrano capacità reazione a Covid -