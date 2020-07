Istat: 500.000 posti persi da inizio pandemia, 1/3 imprese a rischio (Di lunedì 27 luglio 2020) in Italia ha segnato "tre mesi consecutivi di cadute congiunturali", un trend non fortissimo ma "persistente". Mezzo milione di posti di lavoro persi dall'inizio della pandemia. A calcolarlo è Roberto ... Leggi su tg.la7

Il mercato del lavoro in Italia ha segnato "tre mesi consecutivi di cadute congiunturali", un trend non fortissimo ma "persistente": lo ha detto Roberto Monducci, direttore del Dipartimento per la pro ...