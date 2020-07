Israele: sventato attacco Hezbollah. Il movimento sciita nega raid (Di lunedì 27 luglio 2020) Per Beirut è stata una messinscena, l’incursione del movimento sciita Hezbollah ieri in territorio israeliano, afferma, non c’è mai stata e il ministro degli esteri Nassif Hitti ha lanciato un avvertimento: «Difenderemo la nostra terra da ogni aggressione». Hitti ha ribadito che il Libano è impegnato a rispettare la risoluzione 1701 approvata nel 2006 dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu e la funzione del contingente di interposizione Unifil nel sud del paese. Poco prima lo stesso Hezbollah, con un comunicato diffuso … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

