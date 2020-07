Isola di Pantelleria, rinvenuti ordigni esplosivi in mare: intervento dei palombari della Marina Militare per il ripristino della sicurezza [FOTO] (Di lunedì 27 luglio 2020) Dal 22 al 24 luglio 2020 i palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (COMSUBIN), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto delicate operazioni subacquee presso l’Isola di Pantelleria (TP) che hanno permesso di neutralizzare un totale di 18 ordigni esplosivi. L’ intervento d’urgenza, disposto dalla prefettura di Trapani a seguito della segnalazione da parte di privati cittadini circa la presenza in mare di un oggetto riconducibile ad ordigno esplosivo, hanno permesso di recuperare e distruggere 13 proiettili di medio calibro, 2 ... Leggi su meteoweb.eu

