Io e le mie mogli: Kody Brown ha divorziato da tutte? (Di lunedì 27 luglio 2020) Stiamo vedendo proprio in questi giorni le repliche del docu-reality Io e le mie mogli, titolo originale Sister Wifes, con protagonista la vita coniugale del poliamoroso Kody Brown e delle quattro sue mogli (ora tre poiché Meri ha deciso di divorziare con il marito già nel 2015). Anche per questo vorremmo raccontarvi oggi di come si siano evolute le cose al momento.Se nella duplice puntata che vedremo in onda proprio questa mattina su Real Time notiamo infatti che Kody e le mogli siano ancora in procinto di ambientarsi nella loro nuova casa di Flagstaff, nella realtà dei fatti le cose sarebbero molto cambiate nel corso degli anni. Per chi non dovesse aver ben chiara la situazione, ecco un velocissimo sunto; Kody ... Leggi su blogo

Gxxnnq : @lamartinuz @ur4m4ki EH NON LO SO, NON ME LA SENTO DI TRADIRE DI NUOVO @ciaosonotriste E LE MIE ALTRE MOGLI - bellicapelli15 : Io e le mie mogli: Kody Brown ha divorziato da tutte? - laRoyalBlood_ : Mi sto guardando Io e le Mie Mogli e madonna se i vicini rompono i coglioni, che siano in America o in Italia - DanDanSuxx2 : SU REAL TIME C’È IO E LE MIE MOGLI MI ERO DIMENTICATO DELL’ESISTENZA DI QUESTO SHOW - SerieTvserie : Io e le mie mogli: Kody Brown ha divorziato da tutte? -

Ultime Notizie dalla rete : mie mogli Io e le mie mogli: Kody Brown in crisi divorzia da tutte? TVBlog.it D’Alessandro: “In quel tiro vincente tante emozioni diverse”

Il gol di Marco D’Alessandro nel finale di SPAL-Torino 1-1 ha contribuito non solo a interrompere la striscia di sconfitte consecutive dei biancazzurri, ma ha anche spezzato una lunga maledizione per ...

Di Biagio: "Da Demba a Horvath, bravi i ‘baby’"

La Spal torna a muovere la classifica dopo la lunga striscia di sconfitte consecutive, e Gigi Di Biagio applaude la squadra all’insegna della linea verde. Non cambia nulla ai fini della classifica, ma ...

Il gol di Marco D’Alessandro nel finale di SPAL-Torino 1-1 ha contribuito non solo a interrompere la striscia di sconfitte consecutive dei biancazzurri, ma ha anche spezzato una lunga maledizione per ...La Spal torna a muovere la classifica dopo la lunga striscia di sconfitte consecutive, e Gigi Di Biagio applaude la squadra all’insegna della linea verde. Non cambia nulla ai fini della classifica, ma ...