"Io al posto dell'Azzolina? No, ma...". Dalla Boschi il colpo di grazia alla grillina che tutti vogliono cacciare (Di lunedì 27 luglio 2020) Un messaggio trasversale, sibillino, quello di Maria Elena Boschi a Lucia Azzolina, l'improbabile e contestatissimo ministro dell'Istruzione M5s. La renziana era ospite a Omnibus, la trasmissione di approfondimento su La7 del mattino, nella puntata di lunedì 27 luglio. Secondo alcune indiscrezioni circolate sulla stampa, si parla anche della Boschi al posto dell'Azzolina, in un ipotetico rimpasto dove la grillina sarebbe tra i primi a saltare (anche il M5s, infatti, vorrebbe scaricarla). E la Boschi è chiamata a commentare queste voci proprio a Omnibus: "Io ministro dell'Istruzione? Voglio continuare a fare il capogruppo di Italia Viva, non c'è nessun rimpasto in vista", premette. ... Leggi su liberoquotidiano

Inter : ?? | MACCHINA Con 2?3? gol, #Lukaku ha raggiunto il terzo posto tra i migliori realizzatori di sempre alla prima st… - SusannaCeccardi : ?? Oggi a #Massa ho incontrato una delegazione delle 108 lavoratrici che del centro unico prenotazioni dell'azienda… - fanpage : #Azzolina: 'Fare il Ministro dell'Istruzione in questo paese è sempre stato un compito arduo. Ritengo di essere la… - Droghino : RT @TazzannoNaZinna: Bello quando parti per le vacanze e tutto fiero dici “a me non serve il navigatore, ho il senso dell’orientamento ;)”… - NincoSud : Ormai lo scudetto dell Juventus non fa più notizia, anche per i tifosi della Juve. In Italia chi arriva al secondo… -

Ultime Notizie dalla rete : posto dell Graduatorie provinciali: chiarimenti Ministero su servizio specifico, graduatoria, scelta del docente Orizzonte Scuola Le storie di Firenze raccolte in un 'Diario popolare' (e digitale)

Racconti, ricordi, fotografie. Piccole grandi narrazione della Firenze di ieri e di oggi raccolte in un unico contenitore. Tutti possono contribuire nella costruzione della memoria Interviste, ricordi ...

Disastro gestione Usa e modello Lombardia confermano l'importanza della sanità pubblica

Gli Stati Uniti messi in ginocchio da un sistema sanitario discriminatorio. Ha fatto meglio l'Italia sul fronte Covid-19? Sì, tranne per la regione più avanzata, dove il pubblico è stato smantellato a ...

Racconti, ricordi, fotografie. Piccole grandi narrazione della Firenze di ieri e di oggi raccolte in un unico contenitore. Tutti possono contribuire nella costruzione della memoria Interviste, ricordi ...Gli Stati Uniti messi in ginocchio da un sistema sanitario discriminatorio. Ha fatto meglio l'Italia sul fronte Covid-19? Sì, tranne per la regione più avanzata, dove il pubblico è stato smantellato a ...