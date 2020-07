Invadente fotocamera su iOS 14: segnalato bug legato a Instagram (Di lunedì 27 luglio 2020) Non manca molto all'esordio ufficiale dell'aggiornamento con iOS 14 sul mercato, ma gli utenti iPhone dovranno fare molta attenzione ad alcuni potenziali bug legati al pacchetto software, almeno stando alle segnalazioni raccolte fino ad oggi 27 luglio. In particolare, dopo le notizie condivise a proposito dei più recenti upgrade Apple, come riportato la scorsa settimana, c'è un'anomalia che non dobbiamo sottovalutare per nessuna ragione al mondo. Stando almeno alle testimonianze di chi ha avuto modo di testare il tutto. L'anomalia che si presenta sugli iPhone con iOS 14 a proposito di fotocamera ed Instagram Nello specifico, Instagram sta accedendo inaspettatamente alla videocamera degli iPhone che attualmente stanno sperimentando i pnti di forza e di debolezza di iOS 14. Gli utenti hanno fatto sapere che la spia ... Leggi su optimagazine

Washing61101550 : Girato oggi domenica 2020 ... nibiru la stella invadente sta arrivando ... sotto il sole ... e non è un riflesso de… - jardelm2017 : @__discreetastem Mani nei capelli...forse imbarazzo/distrazione, occhi non puntati nella fotocamera...forse assorta… -

Recensione Motorola Moto G 5G Plus: nome complesso, anima arrembante

Cronometro alla mano ho calcolato che ci metto 3,91 secondi a dire "Motorola Moto G 5G Plus", più uno scioglilingua che un nome. Mi chiedo se i produttori di smartphone facciano caso a questi piccoli ...

Realizzata la prima fotocamera indossabile persino da un insetto

Ogni anno, aziende di fotocamere riescono a mettere sempre più funzionalità in action cam sempre più piccole che sono meno invadenti da indossare. Tuttavia un team di ricercatori dell’Università di Wa ...

