Intesa Sanpaolo, Prossima finanzia con 3 milioni di euro Cooperativa Sociale Osa (Di lunedì 27 luglio 2020) (Teleborsa) – Prossima, la struttura di Intesa Sanpaolo dedicata all’Economia del Bene Comune, ha concesso alla Cooperativa Sociale Osa un finanziamento di 3 milioni di euro, garantito da Sace tramite Garanzia Italia, strumento previsto dal Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-19. L’operazione è stata completata digitalmente. Le risorse finanziarie saranno utilizzate per fronteggiare l’incremento della necessità di circolante e consentiranno l’acquisto di protezioni individuali per gli operatori della Cooperativa, garantire la continuità nel pagamento degli stipendi ai soci e investire in nuove ... Leggi su quifinanza

