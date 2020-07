Intervista agli AlterEgo: “Vi presentiamo ‘Panico’” (Di lunedì 27 luglio 2020) È in rotazione radiofonica “PANICO”, il singolo che segna il debutto discografico del duo romano AlterEgo, composto da Asia Chanel Beniamina Gigli e Leonardo Albani. “Panico”è un brano che vuole trasferire in musica le sensazioni generate da un attacco di panico. Li abbiamo contattati per saperne di più… Facciamo un passo indietro, quando nasce la vostra passione per la musica? Pur avendo percorsi musicali totalmente agli antipodi, per entrambi la passione per la musica è nata fin da piccoli: Asia è nipote d’arte (è infatti pronipote del tenore Beniamino Gigli) quindi fin da piccolissima è cresciuta e vissuta con la musica. Fin da bambina si è dedicata al pianoforte e infatti si è recentemente laureata in piano al ... Leggi su laprimapagina

L'anomalo Sexto Nplugged 2020, intervista agli organizzatori Music Attitude La Gazzetta dello Sport intervista Natalia D'Angelo, la campionessa taekwondo di Ovindoli

Ovindoli – La giovane campionessa di Taekwondo Natalia D’Angelo, marsicana di Ovindoli, è stata intervistata dalla Gazzetta dello Sport, uno dei quotidiani sportivi più importanti d’Italia. La giornal ...

Elon Musk a ruota libera al NYT, da Kanye West a Fortnite fino agli anime

Dopo essere stato "rimproverato" dalla sua compagna per un tweet, Elon Musk torna a far parlare di sé per via di una lunga intervista rilasciata al New York Times, in cui l'atipico imprenditore ...

