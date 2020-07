Inter, si chiude per Tonali. Conte felice a metà: ok il bresciano ma non basta (Di lunedì 27 luglio 2020) L’Inter prova a piazzare il secondo, grande colpo di mercato soffiando ai freschi campioni d’Italia della Juventus il gioiellino classe 2000, Sandro Tonali. I tempi ormai sono maturi. I nerazzurri, che verosimilmente chiuderanno la stagione al secondo posto salvo ribaltoni dell’ultima giornata, sono pronti a sferrare l’assalto conclusivo al gioiellino del Brescia. Il giocatore ha … L'articolo Inter, si chiude per Tonali. Conte felice a metà: ok il bresciano ma non basta Leggi su dailynews24

SteMariotto : RT @marifcinter: 22 gol per #Lukaku in campionato al primo anno di #Inter, come #Milito e #Amedei. Meglio del belga, nella storia dell'Inte… - ElPerio08864834 : Piccola soffiata.. Inter chiude per Tonali a 35 milioni! ??? #acmilan #fcinter #tonali - SorellaBaderla : RT @liottagio: La giornata di Severgnini si chiude in maniera disastrosa: l'Inter ha vinto. - danisailor7 : RT @marifcinter: 22 gol per #Lukaku in campionato al primo anno di #Inter, come #Milito e #Amedei. Meglio del belga, nella storia dell'Inte… - raffatnt : RT @liottagio: La giornata di Severgnini si chiude in maniera disastrosa: l'Inter ha vinto. -

Ultime Notizie dalla rete : Inter chiude Inter, si chiude per Tonali. Conte felice a metà: ok il bresciano ma non basta DailyNews 24 Quintet rafforza il network internazionale

L’ultima novità è l’apertura della filiale svizzera dopo aver chiuso l’acquisizione di Bank am Bellevue annunciata a inizio maggio. Quintet fa un altro passo nel processo di espansione internazionale ...

Roma-Fiorentina, Fonseca: “Zaniolo ha grandi qualità, ma troppa pressione”

Cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei partite. Cosa le è piaciuto di più questa sera? Era una partita difficile quella di oggi, la fiorentina non perdeva da sei partite e che chiude bene gli ...

L’ultima novità è l’apertura della filiale svizzera dopo aver chiuso l’acquisizione di Bank am Bellevue annunciata a inizio maggio. Quintet fa un altro passo nel processo di espansione internazionale ...Cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei partite. Cosa le è piaciuto di più questa sera? Era una partita difficile quella di oggi, la fiorentina non perdeva da sei partite e che chiude bene gli ...