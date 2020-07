Inter, se Conte lascia alla finestra c’è Allegri (Di lunedì 27 luglio 2020) L'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, la prossima stagione potrebbe non sedere più sulla panchina nerazzurra. L'ex commissario tecnico della Nazionale, qualora dovesse Interrompere il rapporto con la società di Suning, potrebbe essere rimpiazzato da Allegri.I DISSAPORIcaption id="attachment 989489" align="alignnone" width="1024" Antonio Conte (getty images)/captionTra il tecnico salentino e la dirigenza nerazzurra pare che non scorra buon sangue. Le continue richieste dell'allenatore in chiave mercato, e soprattutto le frecciatine durante le conferenze stampa, sembra che abbiano stancato la proprietà Interista, a tal punto da pensare all'Interruzione del rapporto dopo solo un anno dalla firma del contratto. Nel caso in cui ... Leggi su itasportpress

