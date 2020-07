Inter Sanchez, ecco il piano per il cileno: sconto dallo United e ingaggio spalmato (Di lunedì 27 luglio 2020) Beppe Marotta sta studiando un piano ad hoc per trattenere Alexis Sanchez all’Inter: ingaggio spalmato e sconto dallo United L’Inter vuole trattenere Alexis Sanchez a Milano e sta studiando un piano per convincere il Manchester United. Dopo il lockdown il cileno è stato sicuramente l’uomo più in forma tra i nerazzurri e per questo si è meritato la riconferma. La Gazzetta dello Sport spiega i dettagli del piano studiato da Marotta. Conte sta spingendo per tenerlo in Europa League e per confermarlo anche l’anno prossimo. Ma la trattativa con il Manchester United, con cui ... Leggi su calcionews24

