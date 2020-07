Inter-Napoli, probabili formazioni Sportmediaset: ancora David Ospina in porta (Di martedì 28 luglio 2020) La redazione del portale online di Sportmediaset ha provato a decifrare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Inter-Napoli, in programma stasera 28 luglio alle 21:45. La difesa vedrà presente Kalidou Koulibaly insieme a Nikola Maksimovic, mentre a sinistra ci sarà Mario Rui e a destra Giovanni Di Lorenzo. In porta ci dovrebbe essere di nuovo David Ospina. Diego Demme, Piotr Zielinski e Fabian Ruiz indicati come titolari a centrocampo. José Callejon e Lorenzo Insigne dovrebbero agire ai fianchi di Arkadiusz Milik. Fuori Dries Mertens per squalifica e Hirving Lozano, che fatica enormemente a trovare spazio nonostante un rendimento discreto e benché manchino ormai solo due partite alla fine del campionato. Sarà un test ... Leggi su calciomercato.napoli

