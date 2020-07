Inter-Napoli, probabili formazioni: almeno 6 cambi per Gattuso, anche Insigne in dubbio? (Di lunedì 27 luglio 2020) E' ancora lunga la strada per Barcellona. Rino Gattuso sta provando faticosamente a tenere la squadra concentrata su un campionato che per il Napoli rappresenta ormai solo un lungo avvicinamento alla sfida di Champions. Leggi su tuttonapoli

adriandelmonte : Next season’s Serie A representatives in Europe are now confirmed: • Juventus • Inter • Atalanta • Lazio • Roma •… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Il Napoli ha sempre infastidito chi ha poi vinto lo Scudetto, hanno una buonissima rosa' Le p… - Eurosport_IT : Dal rocambolesco 4-3 sul Napoli, alla doppia vittoria sull'Inter fino a quella decisiva sulla Lazio: le tappe-chiav… - zazoomblog : Inter-Napoli Conte alla vigilia: Azzurri molto forti ma in Coppa Italia meritavamo di più... - #Inter-Napol… - zazoomblog : Ufficiale – Inter-Napoli i convocati di Gattuso: un top fuori dalla lista e Mertens squalificato! - #Ufficiale… -