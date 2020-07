Inter-Napoli, Conte: “Campionato eccezionale” (VIDEO) (Di lunedì 27 luglio 2020) Le dichiarazioni di Conte alla vigilia di Inter-Napoli: “Lukaku deve migliorare, Sensi sta recuperando”. MILANO – Vigilia di Inter-Napoli per Antonio Conte che ha parlato ai microfoni del canale ufficiale nerazzurro: “Abbiamo fatto un campionato eccezionale anche perché stiamo giocando ogni tre giorni. E’ stata un’esperienza nuova e dobbiamo prendere il positivo di questa situazione. Giocare spesso ci ha permesso di prendere spunto per il futuro“. Il tecnico, citato da tuttomercatoweb.com, si è soffermato anche sul turnover: “Ho un gruppo di ragazzi molto seri, sempre concentrati sul lavoro giornaliero. Ranocchia ha sempre dato risposte positive. Sul gruppo non ho mai avuto dubbi e dal punto di vista umano si è ... Leggi su newsmondo

