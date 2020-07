Inga Lindstrom – Mia e le sue sorelle, trama e trailer del film in onda il 28 luglio su La5 (Di lunedì 27 luglio 2020) Inga Lindstrom – Mia e le sue sorelle il film in onda martedì 28 luglio alle 21:10 su La5. trama e trailer del film. Martedì 28 luglio 2020 sul canale La5 (canale 30 del digitale terrestre) andrà in onda il classico film romantico della serie di film “Inga Lindstrom” dal titolo “Mia e le sue sorelle“. Si tratta di un film creato direttamente per la televisione tedesca, diretto da Hans-Jürgen Tögel con Gaby Dohm e Peter Sattman. L’appuntamento con il film è alle 21:10 circa su La5. Il film non ... Leggi su dituttounpop

Affaritaliani : Ruggeri lancia Rai1. Canale 5 flop: Greggio sotto al 10% - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri sera: I migliori dei migliori anni vs Inga Lindstrom una sposa in fuga | Auditel 24 luglio 2020 - zazoomblog : Ascolti TV Venerdì 24 luglio 2020. La replica di Conti al 14.6% Inga Lindstrom in prima tv all’11.4%. - #Ascolti… - GuidaTVPlus : 25-07-2020 21:10 #La5 Inga Lindstrom - Il cuore di mio padre #Sentimentale-drammatico #Film #StaseraInTV - il_Case : Ascolti TV | Venerdì 24 luglio 2020. La replica di Conti al 14.6%, Inga Lindstrom in prima tv all’11.4%. |… -