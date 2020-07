Infortunio per Dybala: il comunicato della Juventus (Di lunedì 27 luglio 2020) Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, la Juventus comunica l’esito degli esami diagnostici per Paulo Dybala. Ecco il testo: “Paulo Dybala è stato sottoposto questa mattina presso il JMedical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato un’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno. Anche Danilo è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che sono risultati negativi”. Foto: Dybala twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

