Infortunio Manolas: Il comunicato del Napoli sulle condizioni del giocatore (Di lunedì 27 luglio 2020) Infortunio Manolas, il Napoli emette un comunicato dove spiega le reali condizioni fisiche del giocatore e le eventuali terapie del caso. IL comunicato- Manolas, che era uscito per Infortunio nel finale del match contro il Sassuolo, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato l'infrazione della quarta e quinta costola del costato sinistro. Il difensore azzurro farà terapie e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente.

