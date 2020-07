Infortunio Dybala: elongazione del retto femorale per l’argentino (Di lunedì 27 luglio 2020) Il comunicato ufficiale della Juventus sulle condizioni di Paulo Dybala, ko nel match contro la Sampdoria Paulo Dybala si è infortunato durante il match contro la Sampdoria e oggi si è sottoposto agli esami strumentali che hanno dato questo esito. Ecco il comunicato della Juve sulle condizioni dell’attaccante argentino. «Paulo Dybala è stato sottoposto questa mattina presso il J-Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato un’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

