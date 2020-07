Infortuni Serie A, aggiornamenti LIVE: Juve, si ferma Dybala, elongazione del retto femorale (Di lunedì 27 luglio 2020) Infortuni Serie A- Dopo la conquista matematica dello scudetto, la Juventus dovrà fare i conti con il doppio allarme dall’infermeria. Di fatto, come riportato dal comunicato ufficiale della Juventus, Dybala… Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews

Alexis Sanchez e l’Inter, una storia d’amore sbocciata tardi. Il giocatore cileno è arrivato in prestito dal Manchester United la scorsa estate. Non veniva da annate particolarmente esaltanti, doveva ...La penultima giornata di Serie A al via. Mancano ormai pochissimi verdetti per vere la classifica completa, in un turno in cui ci potranno essere importanti sviluppi sia sul fronte della lotta salvezz ...