Infortuni Juventus, allarme Dybala e De Ligt in vista della Champions: ecco cosa trapela! (Di lunedì 27 luglio 2020) Infortuni Juventus- Tiene banco l‘Infortunio di Dybala in casa Juve dopo il problema muscolare all’adduttore accusato dal numero 10 bianconero nella sfida contro la Sampdoria. La Joya si sottoporrà agli esami strumentali nel corso delle prossime ore, ma trapela sostanziale ottimismo. Dybala potrebbe saltare le sfide di campionato contro Cagliari e Roma e far ritorno in campo in vista della sfida Champions contro il Lione. Infortuni Juventus, sorride De Ligt: niente di grave? Esami strumentali anche per De Ligt, ma per il centrale olandese si respira maggiore serenità. L’ex Ajax avrebbe abbandonato il campo solo per crampi, non dovrebbe esserci alcuna ... Leggi su juvedipendenza

