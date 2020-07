Indennità di trasferta durante il lockdown: la politica che non cambia mai (Di lunedì 27 luglio 2020) Il lockdown ha fermato gli spostamenti, ma non i bonus trasferte: durante il blocco gli eletti hanno ricevuto ugualmente i rimborsi per gli spostamenti dalla casa al lavoro (la sede istituzionale). I casi più eclatanti riguardano i consiglieri di Toscana (con 80mila euro di rimborso in totale) e Friuli-Venezia Giulia (155mila euro). E’ quanto avvenuto … L'articolo Indennità di trasferta durante il lockdown: la politica che non cambia mai proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

