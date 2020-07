Incidente Alex Zanardi – Prosegue il lavoro di stabilizzazione, il primario ammette: “situazione delicata” (Di lunedì 27 luglio 2020) Le condizioni di Alex Zanardi restano stabili ma gravi, il campione azzurro ha trascorso le ultime due nottate in maniera serena presso il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele, dove è stato ricoverato in seguito alla grande paura di venerdì. Alex è stato trasferito a causa di un’infezione batterica e di altre complicazioni, che hanno spinto i medici a ricoverarlo nel reparto di terapia intensiva del nosocomio milanese. Il processo di stabilizzazione delle sue condizioni è ancora in divenire, anche se la situazione sembra al momento essere tranquilla. Queste le parole del professor Luigi Beretta, primario del reparto del San Raffaele: “un paziente in terapia intensiva è delicato, può avere grandi miglioramenti e ... Leggi su sportfair

