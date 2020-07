Incidente Alex Zanardi, il San Raffaele non si sbottona dopo la terza notte di ricovero: “nulla è cambiato” (Di lunedì 27 luglio 2020) Nuova comunicazione dell’Ospedale San Raffaele di Milano sulle condizioni di Alex Zanardi, trasferito presso il nosocomio lombardo lo scorso 24 luglio. Chris Graythen/Getty Imagesdopo la terza notte trascorsa in terapia intensiva, l’ufficio stampa dell’ospedale ha sottolineato come “nulla sia cambiato“, aggiungendo che per il momento non verranno diramati ulteriori bollettini sulle condizioni del campione azzurro. Sono trascorsi quasi 40 giorni dall’Incidente avvenuto lo scorso 19 giugno in Toscana, lungo la strada tra Pienza e Quirico d’Orcia, ma ancora non è chiaro quale siano effettivamente le condizioni di Alex Zanardi, che continua a lottare per riprendersi la sua ... Leggi su sportfair

