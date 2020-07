Inchiesta su Fontana: i pm scoprono che la donazione di camici non venne accettata dalla Regione (Di lunedì 27 luglio 2020) Come racconta sul Corriere.it Luigi Ferrarella : a Dini giunse solo da Bongiovanni un riscontro di ricezione della mail e un grazie di cortesia, certo non valevole come assenso a una formalizzata ... Leggi su globalist

MassimGiannini : Sia perdonato il moralismo, e a prescindere dall’inchiesta penale sui camici: ma un presidente di #RegioneLombardia… - pfmajorino : #Fontana è palesemente inadeguato. Ora pure l'inchiesta e le nuove ombre. A prescindere dall'esito della stessa per… - EleonoraEvi : La disastrosa gestione durante emergenza Covid, poi l'iscrizione nel registro degli indagati per l'inchiesta sulla… - fdiprisco11 : RT @MassimGiannini: Sia perdonato il moralismo, e a prescindere dall’inchiesta penale sui camici: ma un presidente di #RegioneLombardia com… - martavigneri : Litigi, amori, business: la dynasty di provincia dietro quei camici bianchi dell'inchiesta Fontana | Rep -