Incendio nelle campagne senesi, fuoco nella zona di Casole d'Elsa (Di lunedì 27 luglio 2020) Casole d'Elsa, Siena,, 27 luglio 2020 - E' un momento ad altissimo rischio incendi, viste anche le condizioni meteo e il gran caldo . E un rogo di vegetazione è scoppiato tra le colline delle campagne ... Leggi su lanazione

emergenzavvf : Ultraleggero cade a ridosso della #A21, tra #Pavia e #Piacenza: in salvo il pilota, #vigilidelfuoco impegnati nelle… - CronacheNuoresi : ?????? Tre elicotteri in azione anche in un vasto incendio nelle campagne di Fonni... - gpcirronis : Un elicottero arrivato dalla base di Limbara sta intervenendo per spegnere un incendio che sta interessando la loca… - gpcirronis : Un incendio sta interessando la località “Cuili Issi”, nelle campagne di Sassari. Sul posto sta operando un elicott… - EnryPonzy : RT @ProCivPiemonte: Il Sistema antincendi boschivi della @regionepiemonte è ancora impegnato da tre giorni nelle operazioni di spegnimento… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio nelle La Spezia, incendio alla San Vincenzo: le fiamme partite dal letto. Nel mirino la sicurezza Il Secolo XIX Vasto incendio a Osimo, campo a fuoco. Sul posto l'elicottero dei pompieri

Osimo, 27 luglio 2020 – Un incendio di vaste proporzioni è divampato oggi pomeriggio nelle campagne osimane. Sul posto, tra le località Villa e San Paterniano, stanno operando diverse squadre dei vigi ...

Calabria Verde gestisce e affronta 40 incendi nell'ultima domenica di luglio, impegnati 150 operatori

Catanzaro - Le temperature in aumento di questa ultima domenica di luglio hanno messo alla prova il servizio antincendio boschivo regionale gestito dall’Azienda Calabria Verde. Alle 18.30, le sale ope ...

Osimo, 27 luglio 2020 – Un incendio di vaste proporzioni è divampato oggi pomeriggio nelle campagne osimane. Sul posto, tra le località Villa e San Paterniano, stanno operando diverse squadre dei vigi ...Catanzaro - Le temperature in aumento di questa ultima domenica di luglio hanno messo alla prova il servizio antincendio boschivo regionale gestito dall’Azienda Calabria Verde. Alle 18.30, le sale ope ...