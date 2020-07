In Ungheria è rimasta poca libertà di stampa (Di lunedì 27 luglio 2020) E da qualche giorno ce n'è ancora meno, dopo il licenziamento del direttore dell'ultimo grande giornale indipendente del paese Leggi su ilpost

E da qualche giorno ce n'è ancora meno, dopo il licenziamento del direttore dell'ultimo grande giornale indipendente del paese La scorsa settimana Szabolcs Dull, direttore dell’importante giornale ind ...

Ungheria: Giornalisti si dimettono in massa dal sito anti-Orban dopo il licenziamento del direttore

L’Ungheria, già nel mirino dell’Unione europea sul tema del rispetto dello Stato di diritto, rischia di perdere una delle poche voci indipendenti rimaste nel suo panorama mediatico: il sito di notizie ...

