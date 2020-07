In Trentino l’orso M49 è scappato di nuovo (Di lunedì 27 luglio 2020) In Trentino l’orso M49 è riscappato: tre mesi in gabbia e poi la nuova fuga. Il radiocollare ora aiuterà ad individuare l’esemplare È fuggito un’altra volta l’orso M49, rinchiuso nel Centro del Casteller da fine aprile dopo essersi reso protagonista di diverse incursioni in baite: la fuga è avvenuta questa notte, dopo la precedente ‘evasione’… L'articolo In Trentino l’orso M49 è scappato di nuovo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

