In Toscana volano stracci a sinistra pur di accaparrarsi il voto delle sardine (Di lunedì 27 luglio 2020) Roma. In Toscana, a sinistra, c’è una guerra di posizionamento per accaparrarsi il voto delle sardine. Il movimento di Mattia Santori & co. ufficialmente ha aperto a Eugenio Giani, candidato di centrosinistra, con un’intervista all’edizione fiorentina di Repubblica: “Quel che vogliamo fare è dare l’ Leggi su ilfoglio

Un rogo di vegetazione è divampato in località Mensano. Oltre ai vigili del fuoco sul terreno, in volo un elicottero per intervenire dall'alto CASOLE D'ELSA — La settimana si è aperta con un nuovo inc ...

Regione. Garante infanzia e adolescenza: 'Io volo dentro', presentazione del docufilm

Conferenza stampa in modalità telematica mercoledì 29 luglio alle 12. Insieme a Camilla Bianchi anche i protagonisti delle videointerviste a distanza realizzate durante il periodo del lockdown Il docu ...

