In gravi condizioni la ballerina del night accoltellata a Rovigo (Di lunedì 27 luglio 2020) Una vicenda dai toni scuri, quella della ragazza dell’est accoltellata in Via Scalo a Rovigo, su cui i carabinieri cercano di fare chiarezza. Fermati due uomini, connazionali della vittima. Sono stati arrestati dai carabinieri di Adria due giovani di nazionalità rumena che avrebbero preso parte nell’agguato teso ad una giovane connazionale, ballerina di un locale … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

fattoquotidiano : “C’è un limite anche per un Paese come il mio, che è in gravi condizioni, che conta migliaia e migliaia di morti su… - giannigosta : A bordo della sua moto, si scontra con auto. Gravi le condizioni di un casertano - TeleradioNews : A bordo della sua moto, si scontra con auto. Gravi le condizioni di un casertano - TeleradioNews : A bordo della sua moto, si scontra con auto. Gravi le condizioni di un casertano - - news_rimini : Scontro tra auto e moto in località Gaiofana a Rimini, un anziano in gravi condizioni - Rimini - Cronaca -

Ultime Notizie dalla rete : gravi condizioni Scontro frontale nella notte a Cagliari: un 43enne ricoverato in gravi condizioni SardiniaPost Incidente mortale nel Ragusano, perde la vita una giovane, grave il fidanzato

Incidente mortale sulle strade del Ragusano con il decesso di una giovane di 17 anni, travolta da un’auto mentre si trovava in sella ad uno scooter insieme al suo fidanzato. L’incidente si è verificat ...

Federica Panicucci, sfilata al ristorante in riva al mare per il fidanzato Marco Bacini. Guarda il video

Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ...

Incidente mortale sulle strade del Ragusano con il decesso di una giovane di 17 anni, travolta da un’auto mentre si trovava in sella ad uno scooter insieme al suo fidanzato. L’incidente si è verificat ...Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ...