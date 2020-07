In Giappone aumentano i casi di Covid19, il governo: “Avanti con il telelavoro” (Di lunedì 27 luglio 2020) ROMA – “Il governo giapponese fa appello alla comunità imprenditoriale affinché ogni azienda garantisca che almeno il 70% o più dei propri dipendenti lavori da casa”: lo ha dichiarato il ministro dello Sviluppo economico Yasutoshi Nishimura in conferenza stampa. Leggi su dire

marcosanto12345 : RT @EthnosDemos: #ethnosdemos Il #Giappone ha quasi cancellato la presenza nel nord dell'arcipelago del popolo #Ainu, ma negli ultimi anni… - EthnosDemos : #ethnosdemos Il #Giappone ha quasi cancellato la presenza nel nord dell'arcipelago del popolo #Ainu, ma negli ultim… - NazarioParisi : @antonioripa Tutto questo mentre aumentano i focolai in giro per l’Italia, la Catalogna rischia il lockdown, in Gia… - ShiningAntares_ : @Shadow_of_fears Vediamo di non aspettare ottobre allo, se no aumentano ?? ops ci servono due viaggi in Giappone ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Giappone aumentano In Giappone aumentano i casi di Covid19, il governo: "Avanti con il telelavoro" - DIRE.it Dire Giappone, a Tokyo boom di biciclette per paura di contagi al coronavirus

Un abitante su quattro di Tokyo ha iniziato a usare la bicicletta per evitare gli assembramenti sui trasporti pubblici per paura del coronavirus. TOKYO – Nella capitale nipponica è boom di biciclette ...

Giappone, Leading indicator in maggio

pari a 78,4 punti, in aumento rispetto al precedente 77,7 punti (la previsione era 79,3 punti).

Un abitante su quattro di Tokyo ha iniziato a usare la bicicletta per evitare gli assembramenti sui trasporti pubblici per paura del coronavirus. TOKYO – Nella capitale nipponica è boom di biciclette ...pari a 78,4 punti, in aumento rispetto al precedente 77,7 punti (la previsione era 79,3 punti).