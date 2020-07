In Campania è stato istituito per legge lo psicologo di base (Di lunedì 27 luglio 2020) NAPOLI – – Il consiglio regionale della Campania ha approvato all’unanimità la legge ‘Istituzione del servizio di Psicologia di base’ che ha come primo firmatario Stefano Graziano (Pd). Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Campania stato Coronavirus Campania: aggiornamento ricoveri al Cotugno. Nessun contagiato in terapia intensiva Fanpage.it Non solo investimenti: le due scosse per rilanciare il Mezzogiorno

Ci sono due numeri che danno il senso della sfida che l’Italia (e l’Europa) si giocano nei prossimi mesi. Il primo è il tasso di occupazione delle persone che hanno tra i 25 ed i 34 anni d’età, che è ...

Campania: contributi alle famiglie per mutui prima casa

A partire da fine agosto le famiglie campane potranno richiedere un sostegno economico per il pagamento delle rate del mutuo prima casa. A disposizione 5 milioni di euro. L'iniziativa è rivolta ai nuc ...

