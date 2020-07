In arrivo: Elisa Bonaparte e La dama degli abissi! (Di lunedì 27 luglio 2020) Kleiner Flug dopo molti mesi difficili, è felice di annunciare la sua ripartenza, una ripartenza che come in altre occasioni trae la sua forza dal territorio toscano. La piccola casa editrice nasce infatti dall’intenzione di raccontare, in forma di fumetto, la vita dei 28 toscani illustri, personalità celebri in tutto il mondo come Dante, Petrarca e Boccaccio, ma negli anni si è valicato ogni confine. Tuttavia, il rapporto con la regione non si è mai interrotto, anzi: nella collaborazione con le realtà locali Kleiner Flug trova una ricchezza inestimabile che il mondo del fumetto deve saper coltivare. Proprio per questo, Kleiner Flug è orgogliosa di annunciare, in collaborazione col Comune di Piombino, l’uscita di un volume volto a celebrare e a raccontare la storia ... Leggi su quotidianpost

Nei giorni scorsi è arrivato il nulla osta della Procura alla restituzione della salma, tenuta in una cella frigorifera a Pavia. Ma manca ancora la notifica dell'atto alla famiglia: «Abbiamo verificat ...

Montemagni (Lega): "Lavoratori Cup in sciopero, urge migliore organizzazione e più personale per gestire le prenotazioni"

"Già tuttora - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - non mancano i problemi al Cup, ma sembra che, a giorni, con l'arrivo del nuovo gestore, le criticità potrebbero ...

