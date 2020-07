Immigrati in fuga, la Maglie demolisce Luciana Lamorgese: "Feroce solo coi bagnanti italiani, vero?" (Di lunedì 27 luglio 2020) In questi giorni, l'emergenza-immigrazione e quella coronavirus si intersecano in modo preoccupante. Uno degli ultimi capitoli della vicenda, la fuga di molti clandestini dal Cara di Pian del Lago, a Caltanissetta. Un centinaio in fuga, dopo qualche ora ne era stata rintracciata soltanto una decina. E quanto accaduto viene commentato da Maria Giovanna Maglie su Twitter, che mette nel mirino il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. "Un centinaio di Immigrati sono scappati dal Cara di Pian del Lago a Caltanissetta - premette -. Erano in quarantena obbligatoria. Pattuglie di Feroce controllo solo per i bagnanti italiani, vero ministro Lamorgese?". Dunque l'hashtag che non ... Leggi su liberoquotidiano

