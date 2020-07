IlSole24ore: Borsa, se il re degli hedge fund Dalio dice che tra Cina e Usa sarà guerra vera (Di lunedì 27 luglio 2020) Il ceo di Bridgewater: analogie con il decennio che ha preceduto la seconda guerra mondiale, tra protezionismi e ricerca di leader autoritari. Resta il dubbio se Dalio intenda promuovere sentimenti pacifisti nel mondo o creare un sentimento negativo sui mercati finanziari Dato il mestiere che fa, resterà sempre il dubbio: si lancia in questo tipo di previsioni via social media per sensibilizzare il mondo o per creare un “sentiment” negativo sui mercati finanziari? L’ultima previsione shock di Ray Dalio di Bridgewater Associates, il più grande hedge fund al mondo, è la seguente: «Le tensioni economiche tra Usa e Cina possono trasformarsi in una vera e propria guerra, in un conflitto ... Leggi su databaseitalia

DatabaseItalia : Il ceo di Bridgewater: analogie con il decennio che ha preceduto la seconda guerra mondiale, tra protezionismi e ri… - antonio_lobosco : A pensar male si fa peccato, ma molto spesso ci si azzecca...difficile pensare che Mr Dalio sia spinto da spirito p… - 24finanza : Borsa, se il re degli hedge fund Dalio dice che tra Cina e Usa sarà guerra vera - newsfinanza : Consob: rischio brusca correzione per la Borsa se ripresa è più lenta previsto - newsfinanza : Consob: rischio brusca correzione per la Borsa se ripresa è più lenta previsto -

Ultime Notizie dalla rete : IlSole24ore Borsa Borse europee in cerca di direzione. Oro a record storico, euro a top da settembre 2018 Il Sole 24 ORE Borsa: Europa frenata da turismo e banche aspetta Wall Street, -0,4% Milano

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 lug - Le Borse europee sono in peggioramento a meta' seduta tra i timori di una seconda ondata di contagi da coronavirus - in particolare per le situazioni ...

Lse: accordo tra Cassa Compensazione e Ccp.Ro della Borsa di Bucarest

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 lug - Accordo di collaborazione tra Cassa di Compensazione e Garanzia (Cc&G), leader nel settore dei servizi post-trade e, insieme a Borsa Italiana, parte d ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 lug - Le Borse europee sono in peggioramento a meta' seduta tra i timori di una seconda ondata di contagi da coronavirus - in particolare per le situazioni ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 lug - Accordo di collaborazione tra Cassa di Compensazione e Garanzia (Cc&G), leader nel settore dei servizi post-trade e, insieme a Borsa Italiana, parte d ...