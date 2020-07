Illuminati vedrà il ritorno di Iron Man nell'MCU? (Di lunedì 27 luglio 2020) Si profila la possibilità di un adattamento di Illuminati, team segretissimo di supereroi di cui fa parte anche Iron Man, ritorno in vista per l'eroe defunto in Avengers: Engame? Tra i possibili progetti futuri dei Marvel Studios spicca Illuminati che potrebbe vedere l'amato Iron Man riunito agli Avengers, sempre che i rumor circolati di recente troveranno conferma ufficiale. Avengers: Endgame ha sancito la scomparsa di Iron Man dall'MCU mettendo in scena il sacrificio supremo di Tony Stark per salvare il mondo. A quanto appreso finora, non ci saranno resurrezioni che riporteranno indietro l'eroe interpretato con successo da Robert Downey Jr., ma questo non significa che non rivedremo mai Iron Man. Secondo un rumor diffuso da Illuminerdi, una ... Leggi su movieplayer

