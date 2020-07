Ilary Blasi, l’ultima foto Instagram scatena gli haters (Di lunedì 27 luglio 2020) Ilary Blasi su Instagram: “Sei irriconoscibile” L’ultima foto Instagram pubblicata da Ilary Blasi dalla spiaggia di Sabaudia ha scatenato dure critiche da parte degli haters. Secondo gli utenti del social lo scatto mostrerebbe l’eccessivo ricorso al botox della showgirl. “È irriconoscibile in questa foto, tutta gonfia” scrive un utente. “Tra un po’ sei irriconoscibile se continui a ritoccarti. Eri tanto bella prima” aggiunge un altro. “Ti stai rovinando con tutto questo botulino. Basta, sei bella lo stesso”. E ancora: “Sembri Marilyn Manson”. Ma c’è anche chi ha preso le difese di Ilary ... Leggi su tpi

L'ultima foto Instagram pubblicata da Ilary Blasi dalla spiaggia di Sabaudia ha scatenato dure critiche da parte degli haters. Secondo gli utenti del social lo scatto mostrerebbe l'eccessivo ricorso ...Ilary Blasi torna a far parlare di sé, sfoggiando delle ciabatte molto lussuose a corredo del suo look estivo. Un accessorio estremamente costoso Dopo aver fatto parlare di se per il costume griffato ...