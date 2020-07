Il virus, apripista ideale per le infiltrazione delle mafie nella ristorazione (Di lunedì 27 luglio 2020) La Direzione Investigativa Antimafia pubblica ogni semestre una relazione sull’attività svolta e i risultati conseguiti. In questi giorni è possibile leggere quella relativa al periodo luglio-settembre 2019, tuttavia, come segnalano gli stessi estensori, nel tempo trascorso tra la sua stesura e la pubblicazione, l’emergenza sanitaria intervenuta ha suggerito l’aggiunta di un’apposita sezione Covid 19, dato l’impatto determinante che le conseguenze della quarantena stanno avendo su tutte le aree di intervento e, purtroppo aggiungiamo noi, in particolare sul settore della ristorazione. Il documento è imponente e molto particolareggiato e non è di semplice approccio, allora abbiamo fatto una cosa molto semplice che da la misura della gravità del problema delle infiltrazioni della malavita nel ... Leggi su linkiesta

Marino Lembo, sindaco di Capri, ha fatto da apripista ed era stato pure profetico: «Vedrete che l’ordinanza che abbiamo varato sarà applicata da molti altri Comuni». Detto, fatto. Contro gli assembram ...

Sul nostro territorio non sussistono situazioni di particolare preoccupazione". Così Capri farà da apripista, rendendo obbligatorio l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto, nei luoghi ...

