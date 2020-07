Il video dei due ragazzi che lanciano un estintore dal treno sulla Torino-Bardonecchia (Di lunedì 27 luglio 2020) Due diciannovenni saliti sul treno Torino-Bardonecchia hanno svuotato un estintore che si trovava a bordo e lo hanno poi lanciato dopo la ripartenza dalla stazione di Alpignano. I due giovani hanno anche acceso un fumogeno, Il tutto riprendendosi con lo smartphone e pubblicando il video su instagram. Grazie alla segnalazione della donna presente sulla banchina della stazione di Alpignano, sono stati identificati dal capotreno, che si è accorto della mancanza di un estintore a bordo, e poi dalla polfer di Porta Nuova. Racconta oggi il Corriere di Torino: A rintracciarli attraverso il loro profilo social sono stati proprio gli agenti della Polfer della stazione di Torino Porta Nuova. Sono stati loro a risalire alla ... Leggi su nextquotidiano

C’è stato un momento che la diretta Instagram di Leonardo Bonucci ha colto, una battuta Sarri che vale più di mille parole spese in tutto questo strano campionato di Serie A 2019/2020. Alla fine, la ...

Video dedicato ai cittini

Prima uno, con la bandiera in mano che dal Chiasso largo corre verso Salicotto. Poi un tamburino che si allena, suonando da solo. Ma lentamente quei piccoli contradaioli si ritrovano in strada, escono ...

