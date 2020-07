Il vecchio nuovismo del modello Sala (Di lunedì 27 luglio 2020) di Marco Marchese Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, affermando che “Se il dipendente pubblico, a parità di ruolo, guadagna gli stessi soldi a Milano e a Reggio Calabria, è intrinsecamente sbagliato, essendo diverso il costo della vita”, dimostra quanto il politico Sala sia del tutto inadeguato sul versante delle politiche del lavoro. Il suo ragionamento ci spinge indietro fino al 1946 quando quelle che furono le gabbie Salariali, abolite solo dopo 25 anni (1972), a parità di mansione portarono, da una zona all’altra del Paese, a guadagnare fino ad un terzo in meno. Questi ragionamenti periodicamente riemergono come proposte di un nuovo che avanza e di cui il Paese non avverte il bisogno, sarebbe più opportuno discutere dell’adeguatezza dei Salari, da quello ... Leggi su ildenaro

