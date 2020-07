Il vaccino di Oxford contro il Covid-19 potrebbe essere disponibile da gennaio (Di lunedì 27 luglio 2020) In un’intervista rilasciata a Libero, il presidente dell’Irbm di Pomezia Piero Di Lorenzo, ha parlato degli ottimi risultati del vaccino contro il Covid-19 di Oxford, che potrebbe entrare in commercio da gennaio. Secondo le previsioni di Di Lorenzo, il si potranno produrre 30 milioni di dosi, ognuna delle quali costerà circa 2-3 euro e sarà disponibile in farmacia dal gennaio prossimo. «Ci auguriamo che la sperimentazione possa finire entro settembre», ha detto Di Lorenzo. «Penso che i governi prima organizzino la vaccinazione delle categorie più a rischio. Quindi le prime dosi in commercio di saranno dall’inizio dell’anno prossimo», ha continuato il presidente dell’Irbm di ... Leggi su giornalettismo

