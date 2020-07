Il trucco iPhone per scattare foto perfette dall’alto verso il basso (#10) (Di lunedì 27 luglio 2020) Puntata 10 della rubrica “COME scattare foto MIGLIORI CON iPhone” dove vi parlo di trucchi e consigli sulla fotografia con il melafonino. Nella puntata di oggi ho voluto creare velocissimo video dove vi svelo un leggi di più... Leggi su chimerarevo

PianetaDeals : Selfie Ring Light, BlitzWolf Selfie Clip LED Ricaricabile con Luminosità Regolabile a 40 LED, Lampada Anulare Trucc… -

Ultime Notizie dalla rete : trucco iPhone

Tecnoandroid

Come si fa a restare anonimi su Whatsapp? Se lo chiedono in molti, visto che fioccano ovunque i forum e i consigli di esperti sul come rendere invisibile la propria presenza nelle chat. In questo arti ...Ovviamente la lista degli smartphone su cui WhatsApp non è più operativa comporta un disagio per un pubblico molto ridotto in termini numerici. Per quanto riguarda gli iPhone… Leggi ...