Il tar condanna il comune di Trapani per l’ordinanza sul divieto della plastica monouso (Di lunedì 27 luglio 2020) Cercare a tutti i costi di essere il “ primo della classe” può anche costare caro se si esagera. In questo caso è costato al comune di Trapani una multa di millecinquecento euro, oltre alle spese legali. Questo quanto deciso dal Tar della Sicilia che ha dato ragione a tre imprese produttrici di materie plastiche... L'articolo Il tar condanna il comune di Trapani per l’ordinanza sul divieto della plastica monouso puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

tvio2 : Il tar condanna il comune di Trapani per l’ordinanza sul divieto della plastica monouso - enricoisopi : Anziché agevolare, fa peggio - scuolainforma : Precari & Diritti negati, Tar Vercelli condanna il MI: RPD (docenti) e CIA (Personale ATA) anche ai supplenti -

Ultime Notizie dalla rete : tar condanna Studente bocciato, il Tar condanna la scuola: 13 mila euro La Repubblica Il TAR Palermo dichiara inammissibile il ricorso proposto da un oculista e volto ad ottenere la stabilizzazione

Un’Azienda Ospedaliera siciliana, in applicazione della Legge Madia, ha avviato la procedura volta alla stabilizzazione di personale precario dell’area della dirigenza medica. Da tale procedura risult ...

Una causa di 17 anni fa: il Comune paga le spese legali

in virtù di precedenti condanne a cui non è stato presentato appello. La più consistente riguarda lo strascico di una causa al Tar della Toscana che si protrae dal lontano 2003 e risoltasi nel ...

Un’Azienda Ospedaliera siciliana, in applicazione della Legge Madia, ha avviato la procedura volta alla stabilizzazione di personale precario dell’area della dirigenza medica. Da tale procedura risult ...in virtù di precedenti condanne a cui non è stato presentato appello. La più consistente riguarda lo strascico di una causa al Tar della Toscana che si protrae dal lontano 2003 e risoltasi nel ...