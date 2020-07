Il Segreto puntata 28 luglio 2020: Tristan indaga sulla morte del padre (Di lunedì 27 luglio 2020) Cosa succederà nella puntata della soap opera Il Segreto, trasmessa in replica su Canale 5 martedì 28 luglio 2020? Pepa ha confessato a Don Anselmo il suo triste passato, confidando nel fatto che il religioso mantenga il Segreto sulla confessione. Angustias invece, spera che il prete le riveli tutto, così da mettere al tappeto la rivale in amore. Sebastian ha offerto ad Emilia di pagare il debito, ma ad una condizione. Nel frattempo, Soledad è distrutta per la decisione di aver lasciato Juan. La sua è stata una decisione forzata, visto che Francisca ha minacciato di morte il Castaneda se non avesse lasciato stare sua figlia. Nella puntata de Il Segreto in onda martedì, alla Casona ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : IL SEGRETO, anticipazioni puntata di giovedì 23 luglio 2020 - infoitcultura : IL SEGRETO, anticipazioni puntata di venerdì 24 luglio 2020 - infoitcultura : Il Segreto, le anticipazioni sulla puntata del 24 luglio - infoitcultura : IL SEGRETO, anticipazioni puntata di lunedì 27 luglio 2020 - livefghs_ : Vi svelo un mio segreto, i miei compagni di classe erano ossessionati da Streanger Things e pensano che io sia una… -